Малый и средний бизнес подписал более 110 тыс. контрактов с заказчиками из Москвы на портале поставщиков

В 2025 году заказчики заключили с МСП контракты на сумму 24,3 млрд рублей. Исполнителями стали предприниматели со всей страны.

Более 110 тыс. контрактов заключили заказчики из Москвы с субъектами МСП в 2025 году. Общая сумма составила более 24 млрд рублей, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

«За пять месяцев этого года заказчики заключили на портале 110,3 тыс. контрактов с малым и средним бизнесом на сумму 24,3 млрд рублей. Всего же за этот период на платформе было совершено почти 116 тыс. сделок на 26,4 млрд рублей. Таким образом, доля субъектов МСП в общем объеме контрактов превысила 90%», — отметила заммэра Москвы Мария Багреева.

Треть заключенных контрактов пришлась на строительные, медицинские, информационно-технологические, хозяйственные товары, бытовую технику и услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту.

На портале поставщиков представлены предприниматели со всей России. 80% от общего числа сделок с МСП заключили с предпринимателями из Москвы, Московской области, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга: около 84 тыс. контрактов на сумму 19,2 млрд рублей.

На портале поставщиков работают более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 42 регионов России. Число зарегистрированных предпринимателей со всей страны превышает 375 тыс. Каждый день на платформе заключают около 1,5 тыс. контрактов.