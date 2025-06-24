ЦОК КПП ЗП + КПК 1СЗУП Работа в 1С 23.06 Мобильный
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес подписал более 110 тыс. контрактов с заказчиками из Москвы на портале поставщиков

В 2025 году заказчики заключили с МСП контракты на сумму 24,3 млрд рублей. Исполнителями стали предприниматели со всей страны.

Более 110 тыс. контрактов заключили заказчики из Москвы с субъектами МСП в 2025 году. Общая сумма составила более 24 млрд рублей, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

«За пять месяцев этого года заказчики заключили на портале 110,3 тыс. контрактов с малым и средним бизнесом на сумму 24,3 млрд рублей. Всего же за этот период на платформе было совершено почти 116 тыс. сделок на 26,4 млрд рублей. Таким образом, доля субъектов МСП в общем объеме контрактов превысила 90%», — отметила заммэра Москвы Мария Багреева.

Треть заключенных контрактов пришлась на строительные, медицинские, информационно-технологические, хозяйственные товары, бытовую технику и услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту.

На портале поставщиков представлены предприниматели со всей России. 80% от общего числа сделок с МСП заключили с предпринимателями из Москвы, Московской области, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга: около 84 тыс. контрактов на сумму 19,2 млрд рублей.

На портале поставщиков работают более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 42 регионов России. Число зарегистрированных предпринимателей со всей страны превышает 375 тыс. Каждый день на платформе заключают около 1,5 тыс. контрактов.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум