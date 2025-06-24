Иностранцам будет сложнее получить разрешение на работу: заданий в тестах по русскому языку стало больше

Число заданий в тестах по русскому языку для иностранных граждан, которые хотят работать и жить в России, увеличили, сообщает Рособрнадзор.

«В экзамене для получения разрешения на работу или патента увеличено количество заданий по аудированию: теперь таких заданий будет четыре вместо двух. Также принято решение об установлении обязательных баллов, которые необходимо набрать за раздел "Аудирование", для успешного прохождения экзамена», — пишет ведомство.

Банк заданий для экзамена также постепенно расширят с 23 июня: их количество увеличат в два раза.

Новые правила и банк заданий начнут применять с 10 июля 2025 года.

«Меры направлены на повышение объективности результатов тестирования в части владения русским языком и стимулирования иностранных граждан, которые хотят жить и работать в России, к его изучению», — добавил Рособрнадзор.

Иностранцы и лица без гражданства должны подтвердить владение русским языком, чтобы получить разрешение на работу или временное проживание в России.