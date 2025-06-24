Средняя пенсия за апрель-2025 составила почти 23,5 тыс. рублей

С начала года средний размер пенсии вырос. В январе он составлял 23,1 тыс. рублей.

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составила 23 448 рублей. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на СФР.

Размер средней пенсии на 1 января был ниже: 23 175 рублей в месяц.

Число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек, добавляет информационное агентство.