Госдума разработает закон о льготах для предприятий, поддерживающих семьи сотрудников
Депутаты планируют разработать закон о поддержке предприятий, помогающих семьям своих сотрудников, заявила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Я думаю, что мы к этому закону придем. Очень правильно, что мы начинаем с регионов, потому что мы смотрим, что из того, что они предлагают, лучше работает», — сказала депутат.
Она уточнила, что меры поддержки предприятий, которые помогают семейным сотрудникам жильем, выплатами при рождении детей, уже реализуются в регионах Центрального федерального округа и за его пределами.
«Поскольку у нас появляются региональные законы по поддержке компаний, которые поддерживают своих сотрудников, то у этих компаний бизнес идет лучше: они имеют преференции в госзакупках, они имеют преференции по решению любого своего вопроса, любой их запрос решается моментально, им предоставляют лучшие участки земли для их строительства и так далее», — добавила Буцкая.
Она уточнила, что отдельные пункты могут работать на федеральном уровне: например, преференции в госзакупках, налоговые льготы по выплатам при рождении детей.
Эти меры соберут в единый федеральный закон о поддержке социально активного, ответственного бизнеса, пообещала парламентарий.
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