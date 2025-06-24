Как начать работать в ЛК реестра воинского учета и подавать сведения, чтобы не получить штрафы: вебинар уже сегодня!

С 9 мая 2025 года заработал электронный реестр воинского учета для организаций-работодателей.

Теперь у каждой организации есть обязанность подавать сведения через личный кабинет в электронном виде.

Подробно расскажем о порядке работы в личном кабинете и передаче сведений через реестр на вебинаре «Электронный реестр воинского учета заработал. Новые правила передачи сведений в военкомат». Он состоится уже сегодня — 24.06.2025 в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Реестр воинского учета. Состав данных реестра.

Какие сведения можно передавать через Реестр.

Формы и порядок заполнения сообщений в военкомат.

Порядок отправки сведений через Реестр.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре сегодня, 24 июня, в 15:00 мск!