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Воинский учет

Как начать работать в ЛК реестра воинского учета и подавать сведения, чтобы не получить штрафы: вебинар уже сегодня!

С 9 мая 2025 года заработал электронный реестр воинского учета для организаций-работодателей.

Теперь у каждой организации есть обязанность подавать сведения через личный кабинет в электронном виде.

Подробно расскажем о порядке работы в личном кабинете и передаче сведений через реестр на вебинаре «Электронный реестр воинского учета заработал. Новые правила передачи сведений в военкомат». Он состоится уже сегодня — 24.06.2025 в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

  • Реестр воинского учета. Состав данных реестра.

  • Какие сведения можно передавать через Реестр.

  • Формы и порядок заполнения сообщений в военкомат.

  • Порядок отправки сведений через Реестр.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре сегодня, 24 июня, в 15:00 мск!

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