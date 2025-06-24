Как начать работать в ЛК реестра воинского учета и подавать сведения, чтобы не получить штрафы: вебинар уже сегодня!
Теперь у каждой организации есть обязанность подавать сведения через личный кабинет в электронном виде.
Подробно расскажем о порядке работы в личном кабинете и передаче сведений через реестр на вебинаре «Электронный реестр воинского учета заработал. Новые правила передачи сведений в военкомат». Он состоится уже сегодня — 24.06.2025 в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Реестр воинского учета. Состав данных реестра.
Какие сведения можно передавать через Реестр.
Формы и порядок заполнения сообщений в военкомат.
Порядок отправки сведений через Реестр.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на вебинаре сегодня, 24 июня, в 15:00 мск!
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