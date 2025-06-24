ФНС: если подали несколько уточненных деклараций с увеличением налогов – платежи пройдут в хронологическом порядке
Совокупная налоговая обязанность на ЕНС возникает с даты отправки следующих отчетов (но не ранее срока уплаты налога):
налоговых деклараций (расчетов);
уточненных деклараций с увеличенными суммами налогов к уплате;
уведомлений по налогам, сборам, авансовым платежам по налогам и страховым взносам.
Порядок платежей на ЕНС при этом такой, уточняет ФНС:
Недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее ранней даты ее образования.
Текущие платежи по НДФЛ с момента возникновения обязанности по уплате.
Недоимка по остальным налогам, сборам и страховым взносам, начиная с наиболее ранней даты образования.
Текущие платежи по налогам, авансовым платежам, сборам и страховым взносам.
Начисленные пени.
Начисленные проценты.
Начисленные штрафы.
Если налогоплательщик в течение одного дня отправил несколько уточненок с увеличенными суммами налогов, платежи пройдут в хронологическом порядке согласно времени подачи каждой декларации.
Например:
декларацию по НДС за I квартал 2025 года отправили в 01:13;
декларацию по НДС за IV квартал 2024 отправили в 01:19.
Сначала погасят налоговые обязательства и начисленные пени по декларации за I квартал 2025 года (подана раньше), потом – обязательства по декларации за IV квартал 2024, отправленной позже.
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