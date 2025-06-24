ФНС: если подали несколько уточненных деклараций с увеличением налогов – платежи пройдут в хронологическом порядке

Налоговики объяснили, в каком порядке спишут деньги с единого налогового счета (ЕНС).

Совокупная налоговая обязанность на ЕНС возникает с даты отправки следующих отчетов (но не ранее срока уплаты налога):

налоговых деклараций (расчетов);

уточненных деклараций с увеличенными суммами налогов к уплате;

уведомлений по налогам, сборам, авансовым платежам по налогам и страховым взносам.

Порядок платежей на ЕНС при этом такой, уточняет ФНС:

Недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее ранней даты ее образования. Текущие платежи по НДФЛ с момента возникновения обязанности по уплате. Недоимка по остальным налогам, сборам и страховым взносам, начиная с наиболее ранней даты образования. Текущие платежи по налогам, авансовым платежам, сборам и страховым взносам. Начисленные пени. Начисленные проценты. Начисленные штрафы.

Если налогоплательщик в течение одного дня отправил несколько уточненок с увеличенными суммами налогов, платежи пройдут в хронологическом порядке согласно времени подачи каждой декларации.

Например:

декларацию по НДС за I квартал 2025 года отправили в 01:13;

декларацию по НДС за IV квартал 2024 отправили в 01:19.

Сначала погасят налоговые обязательства и начисленные пени по декларации за I квартал 2025 года (подана раньше), потом – обязательства по декларации за IV квартал 2024, отправленной позже.