Центробанк: мы наблюдаем замедление роста экономики, а не рецессию

Регулятор отмечает, что ряд отраслей экономики продолжает расти. Уровень инфляции около 4% ожидается в 2026 году.

Банк России считает, что в экономике происходит замедление роста, а не рецессия. Такое мнение высказал директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора Андрей Ганган.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это именно замедление роста экономики. <…> К сожалению, это нормально, что есть большая неоднородность по отраслям. <…> Она будет уходить. Сейчас же пока рецессию мы явно не наблюдаем, мы наблюдаем плавное замедление темпов роста», — заявил Ганган.

Он указал, что некоторые отрасли экономики продолжают активно расти: например, фармацевтика и ряд направлений химической промышленности.

Значительное укрепление рубля весной-летом 2025 года обусловлено в том числе влиянием жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Дальнейшая динамика будет зависеть от инфляции. Также на динамику курса влияет снижение спроса на импорт и иностранную валюту как средство сбережения, добавил Ганган.

По апрельскому прогнозу ЦБ ожидается достижение уровня инфляции около 4% в 2026 году и ее сохранение около этого значения в дальнейшем. Прогноз по средней ключевой ставке при этом — в диапазоне 13-14% в 2026 году.

В июле 2025 года Центробанк планирует обновить прогноз.