С 1 августа 2025 года запустят эксперимент по маркировке хлопьев и меда
Минпромторг предлагает с 1 августа 2025 года начать эксперимент по маркировке отдельных видов продукции быстрого приготовления, изделий из муки и круп и меда, упакованных в потребительскую упаковку.
Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов НПА. Предполагается, что эксперимент пройдет с 1 августа 2025 по 28 февраля 2026 года.
Документ устанавливает порядок проведения эксперимента и перечень продукции, которую будут маркировать:
крупы, злаки, бобовые и другая продукция мукомольно-крупяной промышленности, используемые в пищу после термической обработки, картофель быстрого приготовления и зерновые продукты для завтрака (в т. ч. не требующие термической обработки);
мед и продукты на его основе (перга, прополис), в том числе мед искусственный.
Производители, импортеры и продавцы таких товаров могут добровольно участвовать в эксперименте. По его результатам примут решение о целесообразности введения обязательной маркировки для меда и готовых завтраков.
Начать дискуссию