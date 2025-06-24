С 1 августа 2025 года запустят эксперимент по маркировке хлопьев и меда

Участвовать в эксперименте можно добровольно. Пилот продлится до 28 февраля 2026 года.

Минпромторг предлагает с 1 августа 2025 года начать эксперимент по маркировке отдельных видов продукции быстрого приготовления, изделий из муки и круп и меда, упакованных в потребительскую упаковку.

Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов НПА. Предполагается, что эксперимент пройдет с 1 августа 2025 по 28 февраля 2026 года.

Документ устанавливает порядок проведения эксперимента и перечень продукции, которую будут маркировать:

крупы, злаки, бобовые и другая продукция мукомольно-крупяной промышленности, используемые в пищу после термической обработки, картофель быстрого приготовления и зерновые продукты для завтрака (в т. ч. не требующие термической обработки);

мед и продукты на его основе (перга, прополис), в том числе мед искусственный.

Производители, импортеры и продавцы таких товаров могут добровольно участвовать в эксперименте. По его результатам примут решение о целесообразности введения обязательной маркировки для меда и готовых завтраков.