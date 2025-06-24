Судебная практика весны-2025 для бухгалтера: важные решения
Наши коллеги рассмотрели случаи из судебной практики:
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Документ
Безнадежная дебиторская задолженность по истечении трех лет и налог на прибыль
Безнадежную дебиторску можно признать внереализационными расходами в течение трех лет. Если не успели – учитывать такие расходы незаконно
Постановление АС Северо-Западного округа от 16.04.2025 по делу № А42-408/2021
Налогоплательщику отказали в возврате положительной разницы с единого налогового счета (ЕНС)
Деньги, внесенные на ЕНС с назначением «пополнение ЕНС», не являются излишне уплаченным налогом, так как изначально внесены не для исполнения текущих или будущих налоговых обязательств
Постановление 17-го ААС от 25.03.2025 по делу № А60-27845/2024
Взыскание расходов на обжалование штрафа вне суда: КС встал на сторону страхователя
У страхователей есть право требовать компенсации расходов, которые связаны с успешным внесудебным оспариванием незаконного решения
Постановление КС от 31.03.2025 № 15-П
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