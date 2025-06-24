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Обзор судебной практики

Судебная практика весны-2025 для бухгалтера: важные решения

Весной 2025 году арбитражные суды и Конституционный суд РФ приняли ряд знаковых решений, на которые следует обратить внимание каждому бухгалтеру.

Наши коллеги рассмотрели случаи из судебной практики:

Ситуация

Решение суда

Документ

Безнадежная дебиторская задолженность по истечении трех лет и налог на прибыль

Безнадежную дебиторску можно признать внереализационными расходами в течение трех лет. Если не успели – учитывать такие расходы незаконно

Постановление АС Северо-Западного округа от 16.04.2025 по делу № А42-408/2021

Налогоплательщику отказали в возврате положительной разницы с единого налогового счета (ЕНС)

Деньги, внесенные на ЕНС с назначением «пополнение ЕНС», не являются излишне уплаченным налогом, так как изначально внесены не для исполнения текущих или будущих налоговых обязательств

Постановление 17-го ААС от 25.03.2025 по делу № А60-27845/2024

Взыскание расходов на обжалование штрафа вне суда: КС встал на сторону страхователя

У страхователей есть право требовать компенсации расходов, которые связаны с успешным внесудебным оспариванием незаконного решения

Постановление КС от 31.03.2025 № 15-П

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