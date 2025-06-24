С 01.04.2025 в Мордовии и Бурятии ввели АУСН: первые итоги

С 1 апреля 2025 года три региона России ввели на своей территории специальный налоговый режим АвтоУСН: Бурятия, Мордовия и Удмутрия.

УФНС Бурятии сообщает, что АУСН введена здесь республиканским законом № 868-VII от 27 февраля 2025 года. С этого момента 15 налогоплательщиков зарегистрированы как применяющие АУСН.

А в Мордовии — 30 автоУСНщиков, сообщает УФНС республики.

По Удмуртии данных пока нет.

Сообщается, что АУСН значительно упрощает исчисление налога, так как большую часть администрирования выполняют налоговые органы.

Применяющие автоУСН, освобождены от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как ИП. Есть только фиксированные взносы на травматизм. Также не нужно сдавать 10 форм обязательной отчетности, в том числе декларацию УСН, 6-НДФЛ с учетом справок о доходах физлица, РСВ, за исключением определенных случаев.

Основные обязанности плательщика АУСН:

передача сведений в банк о сотрудниках;

размещение в личном кабинете данных о доходах и расходах, не прошедших через банк;

проверка расчетов.

Для перехода на автоУСН есть ограничения: штат — не более 5 человек ;

доходы — не более 60 млн рублей ;

остаточная стоимость ОС — не более 150 млн ;

расчетные счета открыты только в уполномоченных банках из перечня ФНС;

выплата зарплаты только безналом ;

нельзя принимать на работу нерезидентов.

Всю деятельность можно вести через личный кабинет, утверждают налоговики. При этом плательщики могут проверить информацию об операциях на расчетных счетах и ККТ, при необходимости скорректировать ее и выгрузить в виде отчета.

На АУСН можно перейти с упрощенки и НПД. Понадобится подать 2 уведомления — о переходе и об отказе от прошлого спецрежима.

Перейти с на АУСН с ОСНО можно только с начала года.

АУСН не могут применять ГУП, МУП, НКО, КФХ и организации с любыми обособками, а также комиссионеры и агенты.