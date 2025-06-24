Роскомнадзор рассказал, за какие нарушения в интернет-рекламе штрафовали чаще всего в 2025 году

По данным ведомства, общая сумма штрафов превысила 13 миллионов рублей за первые пять месяцев 2025 года.

Штрафы за нарушения в сфере интернет-рекламы чаще всего выписываются за отсутствие идентификатора рекламы, сообщил Роскомнадзор. Так, с января по май 2025 за это вынесено 187 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 11,5 млн рублей.

Общая сумма штрафов за нарушение правил размещения интернет-рекламы по итогам первых пяти месяцев 2025 года достигла 13,08 млн рублей.

«За первые пять месяцев 2025 года Роскомнадзор вынес 230 постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение статьи 18.1 Федерального закона "О рекламе". Общая сумма штрафов составила 13,08 млн рублей», — сообщил РКН.

За тот же период 2024 года Роскомнадзор вынес 96 постановлений, а общая сумма штрафов достигла 4,9 млн рублей. Рост числа постановлений связан с развитием правоприменительной практики и совершенствованием инструментов контроля за соблюдением требований законодательства о рекламе, отметили в ведомстве.