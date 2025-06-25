RuStore будут предустанавливать на смартфоны

24 июня 2025 года депутаты приняли новый закон: теперь на смартфонах и планшетах должен быть единый магазин приложений, а ограничивать установку российских приложений запретили.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, согласно которому теперь при продаже в РФ смартфонов и планшетов нужно обеспечить возможность устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений.

Также запретили ограничивать использование российских приложений: их поиск, обновление, управление настройками, отправку уведомлений.

Кроме этого, запрещено ограничивать платежи при использовании российских приложений.

«Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы, навязывая тем самым использование исключительно сервисов и магазина приложений самого производителя устройства (правообладателя операционной системы). Ограничения относятся также и к возможности осуществления платежей пользователями», — указано в пояснительной записке.

Магазин приложений RuStore сейчас доступен для установки и использования на всех устройствах на ОС Android.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.