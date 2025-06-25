Штрафы за несообщение в военкомат о переезде подняли в несколько раз

Сейчас военнообязанных штрафуют на 5 тысяч рублей. Теперь за несообщение или неявку после переезда установили штрафы в четыре раза больше.

24 июня 2025 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, устанавливающий административную ответственность за несообщение военнобязанными в военкомат о переезде на новое место пребывания, где он не зарегистрирован. Такая же ответственность будет за:

неявку в военкомат при переезде;

несообщение о выезде за границу на полгода и больше, смене семейного положения или места работы.

«Проведенный Минобороны России анализ показал, что в 2023 году к административной ответственности по указанной статье по различным основаниям были привлечены более 47 тыс. человек. Из них получили предупреждение около 18,3 тыс. человек, наложены административные штрафы более чем на 28,7 тыс. человек», — говорится в пояснительной записке.

Предусмотрены штрафы для нарушителей от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет не более 5 тысяч.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.