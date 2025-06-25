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Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле 2025

Собрали для вас анонсы вебинаров и мастер-классов на июль 2025 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.

Анонс вебинаров июль 2025

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Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать

2 июля

11:00

2

Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С

4 июля

11:00

3

НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал

8 июля

15:00

4

Учет 3% налога и других рекламных расходов в 2025 году

10 июля

11:00

5

Работа с НДС на маркетплейсе и ответ на требование ФНС

10 июля

15:00

6

УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание

15 июля

15:00

7

Новый порядок расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: разбираем Постановление № 540

16 июля

11:00

8

Учет импортного товара: от документов и ФТС до 1С

21 июля

11:00

9

Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал

22 июля

11:00

10

Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3

23 июля

11:00

11

Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета

24 июля

11:00

12

Мастер класс. Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП

24 июля

15:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Записи прошедших трансляций, сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!

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