Госдума одобрила ратификацию соглашения об устранении двойного налогообложения с ОАЭ

Соглашение подписали в феврале 2025 года. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года.

Госдума приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами об устранении двойного налогообложения доходов и капитала, подписанное в феврале текущего года.

«Соглашением реализована стандартная концепция 10-10-10. Доходы в виде дивидендов, процентов и роялти будут облагаться налогом у источника по ставке 10%. При этом предусмотрено стандартное для таких соглашений освобождение от налога у источника для государственных организаций и структур. Соглашение позволяет облагать налогом у источника доходы физических лиц за удаленную работу по трудовому договору или договору об оказании услуг с территории другой страны. С других доходов налоги будут уплачиваться по источнику выплаты доходов», – сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Пока между РФ и ОАЭ действует соглашение от 2011 года, касающееся только доходов государственных инвестиционных фондов.

Ратифицированное соглашение начнет действовать с 1 января 2026 года.