На «Госуслугах» стало проще получить разрешения для бизнеса

Нужно заполнить одну форму, а система разошлет ее соответствующим ведомствам.

Теперь на Госуслугах можно одним заявлением оформить комплекс разрешений, необходимый для открытия или ведения бизнеса, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Уже доступна комплексная услуга «Открытие аптеки»: можно подать одно заявление на все разрешения, которые нужны для фармацевтической деятельности.

Для этого предпринимателю нужно заполнить форму на Госуслугах. Система сама разошлет его заявление профильным ведомствам, отследит готовность каждого разрешения и даст ход дальнейшим согласованиям.

Но при этом бизнес должен соответствовать всем обязательным требованиям.

«Мы ведем последовательную работу по снижению административной нагрузки на бизнес, в том числе и в разрешительной деятельности. Мы уже вдвое сократили сроки выдачи разрешений и количество запрашиваемых документов. Нашей главной задачей на сегодня является компоновка различного рода разрешений под какую-то типовую ситуацию. То есть речь идет о том, что через одно заявление можно получать комплексно сразу несколько видов разрешений», – сказал Дмитрий Григоренко.

Возможность получения комплексных разрешений в электронном виде через Госуслуги кабмин хочет закрепить законодательно.

Сейчас на портале можно получить свыше 400 видов разрешений. В прошлом году через Госуслуги подали более 1 млн заявлений, за 5 месяцев 2025 года – больше 408 тыс.