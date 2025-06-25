Микрозаймы от государства стали более доступны бизнесу: цифры 2025

Больше займов стали давать при поддержке региональных гарантийных организаций: МСП получили микрозаймов с поручительством РГО на 150 млн рублей.

Субъекты МСП из 16 регионов РФ получили более 150 млн рублей на льготных условиях с поручительством региональных гарантийных организаций (РГО). Об этом сообщила Корпорация МСП.

После включения РГО в единую цифровую среду Корпорации бизнес может в онлайн-режиме получать государственное микрофинансирование по низкой ставке с объемом поручительства организаций до 70% от суммы микрокредита. Те предприниматели, которым раньше не давали займы без обеспечения, теперь получили доступ к финансированию.

«Включение региональных гарантийных организаций в цифровую среду МСП.РФ позволило сделать государственную микрофинансовую поддержку еще более доступной для предпринимателей. При отсутствии или недостаточности обеспечения бизнес может получить поручительство в РГО дистанционно, оформив заявку в личном кабинете на платформе», – заявил руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич.

Всего с момента запуска сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» в конце 2023 года предприниматели получили микрозаймы на общую сумму около 30 млрд рублей. 65% микрозаймов направили для пополнения оборотных средств, 30% на инвестиционные цели и 5% — на иные цели.

Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (25% и 24% от общего объема микрозаймов), и в производстве — 19%.