Центробанк рассказал, когда массово внедрят цифровой рубль

Некоторые банки должны будут дать клиентам возможность рассчитываться цифровым рублем уже с 1 сентября 2026 года. С этой же даты подключатся торговые компании с выручкой от 120 млн рублей.

Банк России планирует поэтапно внедрить переводы и платежи цифровыми рублями. Соответствующие предложения уже направлены в Госдуму, пишет регулятор.

Так, крупнейшие банки должны будут дать клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года. С этой же даты должны обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями торговые компании – клиенты крупнейших банков, у которых выручка за предшествующий год превысила 120 млн рублей.

Прочие банки с универсальной лицензией и торговые компании — их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн рублей будут настраивать свои системы до 1 сентября 2027 года.

Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн в год имеют в запасе срок до 1 сентября 2028 года.

Торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 млн рублей, пока не обязаны внедрять оплату цифровым рублем.

Заплатить цифровыми рублями можно будет по универсальному QR-коду на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Все банки должны будут технически подготовиться к работе с ним до 1 сентября 2026 года. Универсальный QR-код НСПК предоставит банкам бесплатно.