Сданное уведомление о КИК иногда можно и нужно уточнить: ситуации

Организации и физические лица будучи резидентами РФ обязаны ежегодно представлять в налоговый орган уведомления об участии в иностранных фирмах или учреждении иностранных структур без образования юридического лица. То есть контролируемых ими иностранных компаниях (КИК).

Юрлица направляют уведомления в ИФНС по месту своей регистрации, а физлица сделать это по месту своего учета.

Налоговики обратили внимание, что уточненное уведомление об участии в иностранном бизнесе необходимо подать, если:

в представленном уведомлении не полностью отражены сведения, а также есть неточности и ошибки в заполнении;

изменились сведения об иностранной организации;

сведения о ней изменились в связи с ее редомициляцией (переход из одной иностранной юрисдикции в другую).

Форма, формат и порядок представления уведомления о КИК в электронной форме утверждены приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.

При заполнении уточненного уведомления на титульном листе в поле «Основание подачи уведомления (код)» указывают код 6. Наряду с заполнением Листа А «Сведения об иностранной организации» или Листа В «Сведения об иностранной структуре без образования юрлица», заполняют те листы, в которых уточняются соответствующие сведения.