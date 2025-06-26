Депутаты разработали законопроект о защите персональных данных при трансграничной передаче

Законодатели предлагают ужесточить критерии, по которым определяется степень надежности защиты персданных при трансграничной передаче.

Группа депутатов и сенаторов 25 июня 2025 года внесла в Госдуму законопроект об уточнении критериев, по которым защита персональных данных граждан РФ иностранными государствами признается надежной.

Изменения внесут в закон о персональных данных. Сейчас при передаче персданных россиян организации ориентируются на то, в какой стране находится зарубежная компания, в которую поступают данные.

«Закон делит все страны на две категории – обеспечивающие адекватный уровень защиты прав субъектов персональных данных ("адекватные") и не обеспечивающие», — пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

При этом считается, что достаточным уровнем защиты обладают те страны, которые ратифицировали профильную конвенцию Совета Европы.

«Однако, как показывает анализ текущей ситуации, иностранные уполномоченные органы далеко не всегда принимают меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов, пресечению преступных посягательств, а в отдельных случаях — потворствуют таковым», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим критерии, по которым определяется степень надежности защиты данных при трансграничной передаче, хотят ужесточить.

Для признания российской стороной уровня защиты достаточным иностранные государства, помимо ратификации конвенции, должны будут принимать эффективные меры в сфере безопасности персональных данных.