Депутаты предлагают поднять стипендии до прожиточного минимума

Сейчас из-за маленьких стипендий студенты совмещают учебу и работу. Это сказывается на качестве образования, переживают законодатели.

25 июня 2025 года в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается повысить размер выплачиваемой студентам стипендии до прожиточного минимума.

Депутаты указали, что минимальный размер стипендии в вузах составляет 2 067 рублей в месяц, а для студентов среднего профессионального образования – 539 рублей. Социально незащищенным студентам вузов платят 3 104 рубля, а в ссузах – 809 рублей.

«На такую стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным ВШЭ более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим предлагается установить, что размер государственных стипендий студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам на очной форме обучения не может быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения по РФ. В 2025 году это 22 440 рублей.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.