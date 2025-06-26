ЦОК КПК ВЭД 26.06 Мобильный
Пенсионный возраст

СФР: предпенсионерам положены и федеральные, и региональные льготы

Людей, которым до пенсии осталось менее 5 лет, освобождают от налогов, их нельзя увольнять, у них есть право на переобучение.

Людям, которым до выхода на страховую пенсию осталось менее 5 лет, положены льготы для предпенсионеров, напомнил Соцфонд.

Льготы делятся на федеральные и региональные. Федеральные меры поддержки можно получить во всех регионах:

  • освобождение от земельного и имущественного налога на один объект – участок, дом/квартиру, гараж;

  • на диспансеризацию выделяют 2 рабочих дня с сохранением рабочего места и зарплаты;

  • предпенсионера нельзя увольнять или отказывать ему в приеме на работу по причине возраста;

  • повышенное пособие по безработице при постановке на учет в центре занятости в течение 1 года;

  • право на профессиональное переобучение работающих и неработающих предпенсионеров.

Региональные льготы зависят от места проживания. Это может быть бесплатный проезд на транспорте, скидки на лекарства, скидки на оплату ЖКХ, освобождение от транспортного налога и другие меры поддержки.

Чтобы получить льготы, может потребоваться справка о статусе предпенсионера. Ее можно заказать на Госуслугах или лично в отделении СФР.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум