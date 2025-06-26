СФР: предпенсионерам положены и федеральные, и региональные льготы

Людей, которым до пенсии осталось менее 5 лет, освобождают от налогов, их нельзя увольнять, у них есть право на переобучение.

Людям, которым до выхода на страховую пенсию осталось менее 5 лет, положены льготы для предпенсионеров, напомнил Соцфонд.

Льготы делятся на федеральные и региональные. Федеральные меры поддержки можно получить во всех регионах:

освобождение от земельного и имущественного налога на один объект – участок, дом/квартиру, гараж;

на диспансеризацию выделяют 2 рабочих дня с сохранением рабочего места и зарплаты;

предпенсионера нельзя увольнять или отказывать ему в приеме на работу по причине возраста;

повышенное пособие по безработице при постановке на учет в центре занятости в течение 1 года;

право на профессиональное переобучение работающих и неработающих предпенсионеров.

Региональные льготы зависят от места проживания. Это может быть бесплатный проезд на транспорте, скидки на лекарства, скидки на оплату ЖКХ, освобождение от транспортного налога и другие меры поддержки.

Чтобы получить льготы, может потребоваться справка о статусе предпенсионера. Ее можно заказать на Госуслугах или лично в отделении СФР.