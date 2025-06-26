СФР: предпенсионерам положены и федеральные, и региональные льготы
Людям, которым до выхода на страховую пенсию осталось менее 5 лет, положены льготы для предпенсионеров, напомнил Соцфонд.
Льготы делятся на федеральные и региональные. Федеральные меры поддержки можно получить во всех регионах:
освобождение от земельного и имущественного налога на один объект – участок, дом/квартиру, гараж;
на диспансеризацию выделяют 2 рабочих дня с сохранением рабочего места и зарплаты;
предпенсионера нельзя увольнять или отказывать ему в приеме на работу по причине возраста;
повышенное пособие по безработице при постановке на учет в центре занятости в течение 1 года;
право на профессиональное переобучение работающих и неработающих предпенсионеров.
Региональные льготы зависят от места проживания. Это может быть бесплатный проезд на транспорте, скидки на лекарства, скидки на оплату ЖКХ, освобождение от транспортного налога и другие меры поддержки.
Чтобы получить льготы, может потребоваться справка о статусе предпенсионера. Ее можно заказать на Госуслугах или лично в отделении СФР.
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