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Ценные бумаги

Минфин разместил на аукционах два выпуска ОФЗ на сумму свыше 113 млрд рублей

Были проданы долговые ценные бумаги с датой погашения в сентябре 2035 и мае 2039 года.

Минфин разместил на аукционах два выпуска ОФЗ (облигации федерального займа) на общую сумму 113,231 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Выпуск

Дата погашения

Сколько продано бумаг

Выручка от аукциона

Средневзвешенная цена

Аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26245RMFS

26 сентября 2035 года

На общую сумму более 84 млрд рублей

74,392 млрд рублей

85,88% от номинала (соответствует доходности 15,24% годовых)

Аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26247RMFS

11 мая 2039 года

На общую сумму более 29 млрд рублей

25,241 млрд рублей

85,72% от номинала (соответствует доходности 15,22% годовых).

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