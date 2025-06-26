Минфин разместил на аукционах два выпуска ОФЗ на сумму свыше 113 млрд рублей
Были проданы долговые ценные бумаги с датой погашения в сентябре 2035 и мае 2039 года.
Минфин разместил на аукционах два выпуска ОФЗ (облигации федерального займа) на общую сумму 113,231 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
Выпуск
Дата погашения
Сколько продано бумаг
Выручка от аукциона
Средневзвешенная цена
Аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26245RMFS
26 сентября 2035 года
На общую сумму более 84 млрд рублей
74,392 млрд рублей
85,88% от номинала (соответствует доходности 15,24% годовых)
Аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26247RMFS
11 мая 2039 года
На общую сумму более 29 млрд рублей
25,241 млрд рублей
85,72% от номинала (соответствует доходности 15,22% годовых).
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