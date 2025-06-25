ООО станет гибче с 1 сентября

Изменения направлены на снижение конфликтности между участниками, ускорение сделок и повышение инвестиционной гибкости.

Что меняется:

Отказ от преимущественного права выкупа доли — с 1 сентября ООО сможет зафиксировать в уставе отказ от обязательного предложения доли другим участникам при ее продаже. Сейчас это право строго обязательно и любое нарушение может обернуться судебными исками. Новый подход позволит избавляться от формальностей и быстрее принимать инвесторов или новых партнеров в бизнес. Единственное условие — отказ должен быть единогласным и нотариально удостоверенным.

Рыночная стоимость доли при выходе из ООО — на этапе выхода участники смогут рассчитывать не на заниженную балансовую стоимость, а на реальную рыночную оценку. Это нововведение делает процедуру выхода более справедливой и прозрачной. Определять стоимость будет независимый оценщик — по выбору как участника, так и самой компании. Риски споров сохраняются, но в целом шаг уменьшает конфликтность.