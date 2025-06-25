ООО станет гибче с 1 сентября
Изменения направлены на снижение конфликтности между участниками, ускорение сделок и повышение инвестиционной гибкости.
Что меняется:
Отказ от преимущественного права выкупа доли — с 1 сентября ООО сможет зафиксировать в уставе отказ от обязательного предложения доли другим участникам при ее продаже. Сейчас это право строго обязательно и любое нарушение может обернуться судебными исками. Новый подход позволит избавляться от формальностей и быстрее принимать инвесторов или новых партнеров в бизнес. Единственное условие — отказ должен быть единогласным и нотариально удостоверенным.
Рыночная стоимость доли при выходе из ООО — на этапе выхода участники смогут рассчитывать не на заниженную балансовую стоимость, а на реальную рыночную оценку. Это нововведение делает процедуру выхода более справедливой и прозрачной. Определять стоимость будет независимый оценщик — по выбору как участника, так и самой компании. Риски споров сохраняются, но в целом шаг уменьшает конфликтность.
Больше гибкости — меньше формальностей. Ранее жесткие требования по долям нередко мешали развитию компаний, особенно в венчурных, инвестиционных и семейных бизнесах. Теперь предприниматели получат возможность настраивать корпоративные правила под реальные бизнес-цели. Это особенно актуально в условиях турбулентности и частых реструктуризаций.
Эксперты считают, что в совокупности нововведения сделают корпоративную структуру ООО более динамичной и адаптированной под современные вызовы. Хотя определенные риски — особенно в части оценки долей — сохраняются, тренд на снижение избыточного формализма очевиден.
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