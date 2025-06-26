ФАС выдала Wildberries предостережение за то, что  заставляет продавцов открывать счета в дочернем банке

Маркетплейс указал в новой оферте, что без счета в Вайлдберриз Банке нельзя регистрироваться и работать на площадке.

ФАС выдала предостережение Wildberries, сообщило ведомство.

Антимонопольная служба указала, что маркетплейс обновил оферту и предупредил, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в Вайлдберриз Банке не получится:

зарегистрироваться новым продавцам;

продолжать работу уже зарегистрированным предпринимателям.

Если продавцы не откроют такой счет, ВБ угрожает ограничить доступ к их личным кабинетам.

ФАС считает, что планируемое поведение компании Вайлдберриз может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции, поэтому площадке выдано предостережение.

При обнаружении признаков дальнейшего противоправного поведения маркетплейса служба обещает принять меры антимонопольного реагирования.