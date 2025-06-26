ФАС выдала Wildberries предостережение за то, что заставляет продавцов открывать счета в дочернем банке
ФАС выдала предостережение Wildberries, сообщило ведомство.
Антимонопольная служба указала, что маркетплейс обновил оферту и предупредил, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в Вайлдберриз Банке не получится:
зарегистрироваться новым продавцам;
продолжать работу уже зарегистрированным предпринимателям.
Если продавцы не откроют такой счет, ВБ угрожает ограничить доступ к их личным кабинетам.
ФАС считает, что планируемое поведение компании Вайлдберриз может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции, поэтому площадке выдано предостережение.
При обнаружении признаков дальнейшего противоправного поведения маркетплейса служба обещает принять меры антимонопольного реагирования.
Начать дискуссию