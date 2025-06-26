ЦБ изменит подход к оценке экономического положения банков

Регулятор планирует подготовить нормативную базу в 2025–2027 годах, чтобы уже к 2028 году перейти на применение новой методики.

Применяемая методика оценки экономического положения банков будет существенно скорректирована, сообщила пресс-служба Центробанка. Уточняется, что это будет сделано для более точного ранжирования банков по уровню риска.

«Новый более риск-чувствительный подход в будущем послужит базой для расчета дифференцированных ставок страховых отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов», — говорится в сообщении.

Планируется, что новая методика учтет сложившуюся практику надзорной оценки, особенности российской банковской системы, а также лучшие зарубежные практики присвоения надзорных рейтингов кредитным организациям.

Подготовить нормативную базу планируют в 2025–2027 годах, чтобы уже в 2027–2028 годах перейти на применение новой методики, уточнил ЦБ.