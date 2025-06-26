С 1 сентября 2025 коды ОКВЭД поделят на два типа – заявительные и расчетные
С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в части указания типов ОКВЭД. Об этом рассказали на вебинаре сотрудники регионального УФНС.
Изменения введены законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ и постановлением Правительства от 27.05.2025 № 728, напомнила старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 2 УФНС Коми Наталья Алехина.
Коды ОКВЭД будут двух типов: заявительного и отчетного.
Тип кода
Кто указывает
Как определяют
Заявительный
ИП или юрлицо при регистрации
Нужно будет указывать основной и дополнительные виды деятельности с указанием не менее 4-х цифровых знаков кода.
Изменить основной код заявительного типа можно будет до того, как Росстат определит его по отчетности. Дополнительные коды можно будет менять в любое время.
Отчетный
Рассчитывает Росстат
Ведомство рассчитает на основании отчетности, с указанием процентных долей каждого вида деятельности в общем объеме.
Для определения кодов отчетного типа будут учитывать все виды деятельности, которые ведет хозяйствующий субъект, за календарный год с детализацией не менее 4 цифровых знаков кода.
Такое нововведение – это упрощение взаимодействия бизнеса с госорганами и повышение достоверности информации о видах деятельности для получения мер господдержки, считают налоговики.
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Комментарии4
Ещё одно упрощение. Скоро вообще можно будет на работу не ходить.
скоро так всё упростят, что с работы домой ходить не придётся
я так понимаю появится ещё отчёт? И по всей видимости не один?
ну... в целях упрощения, и снижения нагрузки... Так ?
Из новости по-прежнему не понятно, каким образом они будут определять вид деятельности то?
Сами бизнесмены то порой не могут понять к какому коду относится их деятельность!
По услугам такой разброс, что схожие услуги есть чуть ли не в каждом разделе справочника, особенно какие-нибудь информационные, справочные, поиска информации и т.п.