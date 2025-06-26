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Коды ОКВЭД

С 1 сентября 2025 коды ОКВЭД поделят на два типа – заявительные и расчетные

Коды заявительного типа предприниматели указывают при регистрации, а коды отчетного типа рассчитает Росстат.

С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в части указания типов ОКВЭД. Об этом рассказали на вебинаре сотрудники регионального УФНС.

Изменения введены законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ и постановлением Правительства от 27.05.2025 № 728, напомнила старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 2 УФНС Коми Наталья Алехина.

Коды ОКВЭД будут двух типов: заявительного и отчетного.

Тип кода

Кто указывает

Как определяют

Заявительный

ИП или юрлицо при регистрации

Нужно будет указывать основной и дополнительные виды деятельности с указанием не менее 4-х цифровых знаков кода.

Изменить основной код заявительного типа можно будет до того, как Росстат определит его по отчетности. Дополнительные коды можно будет менять в любое время.

Отчетный

Рассчитывает Росстат

Ведомство рассчитает на основании отчетности, с указанием процентных долей каждого вида деятельности в общем объеме.

Для определения кодов отчетного типа будут учитывать все виды деятельности, которые ведет хозяйствующий субъект, за календарный год с детализацией не менее 4 цифровых знаков кода.

Такое нововведение – это упрощение взаимодействия бизнеса с госорганами и повышение достоверности информации о видах деятельности для получения мер господдержки, считают налоговики.

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Комментарии

4
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Такое нововведение – это упрощение взаимодействия бизнеса с госорганами

    Ещё одно упрощение. Скоро вообще можно будет на работу не ходить.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    С 1 сентября 2025 коды ОКВЭД поделят на два типа – заявительные и расчетные

    я так понимаю появится ещё отчёт? И по всей видимости не один?

    ну... в целях упрощения, и снижения нагрузки... Так ?

  • Клaрк

    Из новости по-прежнему не понятно, каким образом они будут определять вид деятельности то?

    Сами бизнесмены то порой не могут понять к какому коду относится их деятельность!

    По услугам такой разброс, что схожие услуги есть чуть ли не в каждом разделе справочника, особенно какие-нибудь информационные, справочные, поиска информации и т.п.

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