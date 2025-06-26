С 1 сентября 2025 коды ОКВЭД поделят на два типа – заявительные и расчетные

Коды заявительного типа предприниматели указывают при регистрации, а коды отчетного типа рассчитает Росстат.

С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в части указания типов ОКВЭД. Об этом рассказали на вебинаре сотрудники регионального УФНС.

Изменения введены законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ и постановлением Правительства от 27.05.2025 № 728, напомнила старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 2 УФНС Коми Наталья Алехина.

Коды ОКВЭД будут двух типов: заявительного и отчетного.

Тип кода Кто указывает Как определяют Заявительный ИП или юрлицо при регистрации Нужно будет указывать основной и дополнительные виды деятельности с указанием не менее 4-х цифровых знаков кода. Изменить основной код заявительного типа можно будет до того, как Росстат определит его по отчетности. Дополнительные коды можно будет менять в любое время. Отчетный Рассчитывает Росстат Ведомство рассчитает на основании отчетности, с указанием процентных долей каждого вида деятельности в общем объеме. Для определения кодов отчетного типа будут учитывать все виды деятельности, которые ведет хозяйствующий субъект, за календарный год с детализацией не менее 4 цифровых знаков кода.

Такое нововведение – это упрощение взаимодействия бизнеса с госорганами и повышение достоверности информации о видах деятельности для получения мер господдержки, считают налоговики.

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