Обучение за счет образовательного кредита дает право на вычет

Минфин дал разъяснения о социальном налоговом вычете по НДФЛ на обучение, оплаченное за счет образовательного кредита.

В письме от 16.05.2025 № 03-04-05/48093 Минфин прямо указал, что из абз. 4 подп. 2 п. 1 ст. 219 НК прямо следует, что социальный вычет предоставляется при подтверждении фактических расходов налогоплательщика на обучение.

Согласно п. 1 ст. 104 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовательной деятельности в РФ», образовательные кредиты выдают банки и иные кредитные организации поступившим в образовательные учреждения для обучения по соответствующим образовательным программам. И эти кредиты — целевые.

В итоге Минфин делает вывод, что фактически обучение оплачивает сам обучающийся за счет предоставленных банком кредитных средств.