В 2025 году комиссии за трансграничные платежи из России снизились в два раза

На рынке появилось больше агентов-посредников, а процесс оплаты через третьи страны оптимизировали.

Трансграничные платежи в 2025 году стали дешевле: еще в 2024 году комиссии составляли порядка 4–5%, а сейчас они снизились до 1,5–2%. Но их размер привязан к сумме платежа – чем больше денег переводят, тем дешевле.

Об удешевлении транзакций рассказал руководитель АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его данным, в 2024 году агентские комиссии доходили до 5–7%. А сейчас по крупным сделкам есть предложения уже по 1,5%. Бизнес платит меньше и при переводе через посредников, и по прямым платежам.

Снижение комиссий связывают с ростом конкуренции среди посредников, на долю которых приходится 70–80% платежного рынка. Кроме того, наладились процессы оплаты через третьи страны. Также растет спрос на агентские услуги, и на рынке появилось много предложений и новых компаний.

Эксперты считают, что платежный рынок стал более сбалансированным, а российский бизнес научился жить в условиях санкций.

Снижение комиссий и укрепление рубля в 2025 году также привели к тому, что продавцы начали снижать стоимость целого ряда товаров. Например, подешевели на 10-20% ноутбуки, смартфоны и другие устройства.