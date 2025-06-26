Что делать, если право профвычет есть, а налогового агента нет: ответ Минфина

У налогоплательщика-физического лица может быть право на профессиональный налоговый вычет по НДФЛ, но при этом может отсутствовать налоговый агент по НДФЛ, через которого его получить. Например, если работать на самого себя (кустари и т. п.).

Профессиональный вычет — это фактические и документально подтвержденные расходы на выполнение работ/оказание услуг по договорам ГПХ. По общему правилу ст. 221 НК получают их путем подачи письменного заявления налоговому агенту.

Минфин в письме от 16.05.2025 № 03-04-05/48105 уточнил: при отсутствии налогового агента профвычеты предоставляют при подаче налоговой декларации (3-НДФЛ) по окончании налогового периода.