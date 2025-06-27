Wildberries запускает раздел премиальных товаров

В разделе «Бренды» на ВБ будут оригинальные товары от известных производителей.

Объединенная компания Wildberries & Russ запускает раздел «Бренды». Там планируют продавать «оригинальные товары от известных производителей»

«Обновление стало ребрендингом прежнего раздела “Тренд” и уже доступно для части пользователей мобильного приложения на Android в России, Грузии, Казахстане, Белоруссии, Армении и Узбекистане», — пишет пресс-служба компании.

В новом разделе будут только позиции со специальной меткой «Оригинал». Эти товары будут доступны и в других разделах.

В числе ключевых категорий будут одежда, обувь, электроника, косметика, товары для дома и спортинвентарь.

Раздел появится в ближайшее время на сайте и устройствах на iOS.