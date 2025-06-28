Доходность ПИФов выросла, но осталась отрицательной: самые доходные и убыточные

Маркетплейс Финуслуги сообщил, что показатель доходности паевых инвестиционных фондов в мае 2025 года улучшился.

Средняя доходность рыночного индекса паевых инвестиционных фондов (ПИФов) по доступным на рынке 296 ОПИФ и БПИФ за май 2025 года выросла на 2,34 процентного пункта относительно апреля, но осталась отрицательной, составив -0,29%.

С начала 2025 года доходность ПИФов составила 2,93%. Об этом сообщает пресс-релиз Финуслуг, он есть у «Клерка».

Средняя доходность платформенного индекса ПИФов тоже оказалась выше результата апреля, увеличившись на 1,89 п.п. (до -0,9% в мае). Всего с начала 2025 года доходность ПИФов, представленных на маркетплейсе Финуслуги, составила 1,83%.

По итогам мая 2025 показали положительную доходность 40% фондов в выборке, однако ни у кого она не превысила 5%.

Период Рекорд доходности Вид ПИФа Показатель доходности Май 2025 Максимальная доходность ПИФ инвестирует в рублевые облигации высокого кредитного качества +4,2% Минимальная доходность ПИФ преимущественно инвестирует в облигации, номинированные в иностранной валюте -5,1% С начала 2025 года Максимальная доходность ПИФ инвестирует в рублевые облигации +22,6% Наихудший результат ПИФ инвестирует преимущественно в инструменты денежного рынка с расчетами в китайских юанях -18,8%

«В основном выигрывают ПИФы, инвестирующие в рублевые облигации. Коллективные инвестиции остаются важным инструментом для диверсификации портфеля инвесторов. По мере снижения ключевой ставки и дальнейшего смягчения ДКП, паевые фонды могут привлечь дополнительный спрос со стороны инвесторов, демонстрируя рост доходности», – рассказал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.

Индекс ПИФов рассчитывают на базе открытых данных по стоимости паев как среднее значение разницы в стоимости пая на начало и конец месяца.