Доходность ПИФов выросла, но осталась отрицательной: самые доходные и убыточные
Средняя доходность рыночного индекса паевых инвестиционных фондов (ПИФов) по доступным на рынке 296 ОПИФ и БПИФ за май 2025 года выросла на 2,34 процентного пункта относительно апреля, но осталась отрицательной, составив -0,29%.
С начала 2025 года доходность ПИФов составила 2,93%. Об этом сообщает пресс-релиз Финуслуг, он есть у «Клерка».
Средняя доходность платформенного индекса ПИФов тоже оказалась выше результата апреля, увеличившись на 1,89 п.п. (до -0,9% в мае). Всего с начала 2025 года доходность ПИФов, представленных на маркетплейсе Финуслуги, составила 1,83%.
По итогам мая 2025 показали положительную доходность 40% фондов в выборке, однако ни у кого она не превысила 5%.
Период
Рекорд доходности
Вид ПИФа
Показатель доходности
Май 2025
Максимальная доходность
ПИФ инвестирует в рублевые облигации высокого кредитного качества
+4,2%
Минимальная доходность
ПИФ преимущественно инвестирует в облигации, номинированные в иностранной валюте
-5,1%
С начала 2025 года
Максимальная доходность
ПИФ инвестирует в рублевые облигации
+22,6%
Наихудший результат
ПИФ инвестирует преимущественно в инструменты денежного рынка с расчетами в китайских юанях
-18,8%
«В основном выигрывают ПИФы, инвестирующие в рублевые облигации. Коллективные инвестиции остаются важным инструментом для диверсификации портфеля инвесторов. По мере снижения ключевой ставки и дальнейшего смягчения ДКП, паевые фонды могут привлечь дополнительный спрос со стороны инвесторов, демонстрируя рост доходности», – рассказал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.
Индекс ПИФов рассчитывают на базе открытых данных по стоимости паев как среднее значение разницы в стоимости пая на начало и конец месяца.
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