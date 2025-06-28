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Инвестиции

Доходность ПИФов выросла, но осталась отрицательной: самые доходные и убыточные

Маркетплейс Финуслуги сообщил, что показатель доходности паевых инвестиционных фондов в мае 2025 года улучшился.

Средняя доходность рыночного индекса паевых инвестиционных фондов (ПИФов) по доступным на рынке 296 ОПИФ и БПИФ за май 2025 года выросла на 2,34 процентного пункта относительно апреля, но осталась отрицательной, составив -0,29%.

С начала 2025 года доходность ПИФов составила 2,93%. Об этом сообщает пресс-релиз Финуслуг, он есть у «Клерка».

Средняя доходность платформенного индекса ПИФов тоже оказалась выше результата апреля, увеличившись на 1,89 п.п. (до -0,9% в мае). Всего с начала 2025 года доходность ПИФов, представленных на маркетплейсе Финуслуги, составила 1,83%.

По итогам мая 2025 показали положительную доходность 40% фондов в выборке, однако ни у кого она не превысила 5%.

Период

Рекорд доходности

Вид ПИФа

Показатель доходности

Май 2025

Максимальная доходность

ПИФ инвестирует в рублевые облигации высокого кредитного качества

+4,2%

Минимальная доходность

ПИФ преимущественно инвестирует в облигации, номинированные в иностранной валюте

-5,1%

С начала 2025 года

Максимальная доходность

ПИФ инвестирует в рублевые облигации

+22,6%

Наихудший результат

ПИФ инвестирует преимущественно в инструменты денежного рынка с расчетами в китайских юанях

-18,8%

«В основном выигрывают ПИФы, инвестирующие в рублевые облигации. Коллективные инвестиции остаются важным инструментом для диверсификации портфеля инвесторов. По мере снижения ключевой ставки и дальнейшего смягчения ДКП, паевые фонды могут привлечь дополнительный спрос со стороны инвесторов, демонстрируя рост доходности», – рассказал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.

Индекс ПИФов рассчитывают на базе открытых данных по стоимости паев как среднее значение разницы в стоимости пая на начало и конец месяца.

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