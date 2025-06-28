💧 Счетная палата предложила минимум в 10 раз повысить плату за использование водных ресурсов

Счетная палата в 2025 году провела аудит эффективности администрирования платежей за пользование водными объектами и выявила значительные резервы поступлений по данному виду доходов в федеральный бюджет.

В первую очередь контрольное ведомство обратило внимание на низкие ставки платы за использование водных ресурсов. Например, доля платы за забор воды из водных объектов в себестоимости продаж водопользователей, не являющихся предприятиями электроэнергетики и ЖКХ, составляет менее 0,01%.

Расчеты СП показали, что увеличение ставок, например в 10 раз, не повлияет значимо на экономику предприятий, и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%. При этом дополнительно бюджет получит около 32 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба СП, релиз есть у «Клерка».

Другая важная проблема — многие водопользователи забирают воду без установки соответствующих водоизмерительных приборов. В 2019 году для них был введен повышающий коэффициент 1,1 к ставке платы. Но проверка показала, что эта мера не помогла.

Счетная палата предложила Правительству увеличить повышающий коэффициент для водопользователей без водоизмерительных приборов с 1,1 до 10.

Только за первый год применения повышающего коэффициента дополнительные поступления могут составить около 2 млрд рублей по водопользователям-нельготникам и около 12 млрд по всем.

Еще резерв для повышения доходов бюджета Счетная палата видит в плате за использование акватории водных объектов. Установлено, что действующие ставки не рыночные: в среднем по участку акватории площадью менее 1 тыс. кв. м плата не превышает 1 тыс. рублей в год. При этом ставки одинаковы для всего водного бассейна, не дифференцированы по рыночной привлекательности водных объектов.

Также выявлен недостаток контроля со стороны Росприроднадзора.

По итогам проверки Счетная палата направила письмо в Правительство, в котором предлагает: