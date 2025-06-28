Только 35% россиян готовят свои соцсети для поиска работы

Опрос-2025 показал, что каждый четвертый соискатель получал предложение о работе через свой аккаунт в социальной сети.

Лишь 35% россиян предпринимают какие-либо действия, чтобы подготовить свои профили в соцсетях для поиска работы. Из них:

15% — обновляют информацию о себе;

13% — скрывают некоторые личные фото;

6% — делают посты о профессиональном опыте;

3% – публикуют фото с рабочих мероприятий.

При этом каждый четвертый (25%) уже получал предложение о трудоустройстве благодаря своим соцсетям.

Это данные опроса Сетки —соцсети для нетворкинга от hh.ru.

Почти две трети респондентов (63%) считают, что профиль в соцсети все же может быть успешным карьерным каналом:

15% — получали офферы несколько раз;

10% – хотя бы один раз;

38% — рассчитывают получить предложение о работе в будущем.

Только 37% заявили, что соцсети пока не приносили пользу для их карьеры.

Опрос также показал, что мотивация вести соцсети с профессиональной целью у многих скорее вынужденная: 47% признались, что делают это из-за рабочих задач, а не по собственному желанию.

Но 19% рассматривают соцсети как способ найти сотрудников, по 10% – как инструмент для поиска заказчиков или получения «оффера мечты». Для 7% ведение профессионального аккаунта – это продвижение личного бренда, еще столько же (7%) ценят соцсети за возможность общения с профессиональным сообществом.

Интерес пользователей к контенту работодателей в соцсетях остается умеренным. Только 10% респондентов регулярно следят за обновлениями крупных потенциальных компаний-работодателей, 15% делают это время от времени, если темы им интересны. Почти четверть (22%) заглядывают крайне редко, а 54% признались, что вообще не следят за контентом компаний в соцсетях.