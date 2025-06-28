Рейтинг-2025 инвестиционных мобильных приложений
№
Сервис инвестиций
Количество баллов
Первое место
Альфа-Капитал
66,3 балла из 100 возможных
Второе место
ААА Управление Капиталом
34,0 балла
Третье место
УК Райффайзен
31,7 балла
Остальные участники существенно отстают: разрыв между лидером и ближайшими конкурентами превышает 30 баллов.
Оценка строилась на анализе 8 групп пользовательских сценариев — от регистрации до вывода средств и работы с поддержкой.
Это рейтинг по версии исследовательской группы Markswebb, пресс-релиз есть у «Клерка».
Разница в качестве пользовательского опыта, продуктового наполнения и глубине реализации сервисов привела к формированию трех кластеров приложений. Это выделить лидеров, находящихся на передовой пользовательского опыта, а также обозначить основные точки роста индустрии.
Альфа-Капитал
Единственный сервис, где можно подключить и управлять тремя инвестиционными продуктами: ПИФами, ИИС и доверительным управлением. Он показал лучшие результаты во всех восьми группах пользовательских задач. Отдельные сценарии, такие как выбор стратегии, оформление продукта и вывод средств, реализованы с максимальным качеством.
Функционально приложение тоже выделяется. Только в Альфа-Капитале представлены видеоуроки об инвестициях, пользователи ПИФ могут знакомиться с управляющим фондом и читать новости о нем.
Приложение предлагает подробную информацию об изменении стоимости портфеля и широкий набор справок — от данных для госслужащих до документов о заблокированных активах.
ААА Управление Капиталом и УК Райффайзен
В обоих сервисах доступен продвинутый функционал: биометрический вход, установка кодового слова, карточки продуктов с описанием стратегий, оплата через СБП, а также детализация операций в истории.
ААА выделяется удобным отображением статуса заявки и динамики доходности на графике.
Ключевое преимущество УК Райффайзен — доступность всех трех продуктовых стратегий, хотя оформление ИИС возможно только через веб.
Третий кластер — остальные участники исследования (с 4 по 10 место)
В него вошли: РСХБ Управление активами, УК Первая, УК Система Капитал, УК Рекорд-Капитал, УК ДОХОДЪ, МКБ-инвестиции и ТКБ Инвестмент Партнерс.
Продуктовый выбор в этих приложениях ограничен ПИФами, однако есть базовая функциональность: отображение доходности на витрине, вход по биометрии, показ совокупного баланса и истории операций.
Большинство приложений имеют схожее: отсутствие единого поиска, невозможность настройки push-уведомлений, ограниченные способы оплаты, непрозрачность этапов покупки и слабый контроль комиссий и налогов. Также в половине приложений нет чата с поддержкой, а заказ справок доступен лишь в отдельных сервисах.
Сооснователь и гендиректор Markswebb Алексей Скобелев подчеркивает, что «сегодня рынок инвестиционных приложений управляющих компаний сильно фрагментирован. Есть сервисы, где клиенту доступны полноценные инвестиционные стратегии и понятный пользовательский путь. А есть те, где реализованы только базовые сценарии. Мы видим, что спрос на более продвинутые функции есть — и это открывает возможности для роста».
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