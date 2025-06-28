Рейтинг-2025 инвестиционных мобильных приложений

Единственный сервис, где можно подключить и управлять тремя инвестиционными продуктами: ПИФами, ИИС и доверительным управлением. Он показал лучшие результаты во всех восьми группах пользовательских задач. Отдельные сценарии, такие как выбор стратегии, оформление продукта и вывод средств, реализованы с максимальным качеством.

Функционально приложение тоже выделяется. Только в Альфа-Капитале представлены видеоуроки об инвестициях, пользователи ПИФ могут знакомиться с управляющим фондом и читать новости о нем.

Приложение предлагает подробную информацию об изменении стоимости портфеля и широкий набор справок — от данных для госслужащих до документов о заблокированных активах.