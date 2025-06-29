💨 Мало скорости: Счетная палата оценила эффективность подключения школ к интернету

По поручению Владимира Путина Счетная палата в 2025 году провела очередную проверку расходов федерального бюджета на подключение образовательных организаций и избирательных комиссий к интернету и вновь признала их недостаточно эффективными.

Опрос более 25 тыс. образовательных организаций общего и среднего специального образования показал, что их потребности услугах связи обеспечены не полностью.

«44,6% опрошенных Счетной палатой образовательных организаций (11 362 учебных учреждения) не считают скорость передачи данных в сети Интернет достаточной для нормальной работы и удовлетворения всех потребностей, в том числе 2,2% (558 учебных учреждений) отметили, что на предоставленной скорости невозможно полноценно использовать интернет», – привел данные опроса аудитор СП Данил Шилков, пресс-релиз есть у «Клерка».

СП напоминает, что закупает услуги связи для школ и избиркомов Минцифры с 2019 года в рамках исполнения поручений Президента. Единственный исполнитель данных услуг — ПАО «Ростелеком». В 2024 году Минцифры заключило с ним четыре контракта на 7,5 млрд рублей.

Проверкой установлено, что не во всех образовательных организациях скорость доступа к информсистемам и интернету соответствует скорости, прописанной в госконтрактах.

Кроме того, при подключении школ к интернету не учитывается количество компьютеров, одновременно задействованных в учебном процессе.

«Замеры, проведенные Счетной палатой в ходе проверки, показали, что на скорости 100 Мбит/с максимальное количество компьютеров, на которых возможна одновременная загрузка и качественное (без задержек) воспроизведение видео- и аудиоматериалов, рекомендованных Минпросвещения, не превышает 40 штук. При этом, по данным опроса, 46,6% образовательных организаций имеют более 40 компьютеров (31,2% – от 41 до 100 устройств, 15,4% – от 101 до 1 000)», — Данил Шилков:

Еще проблема — фильтрация контента. В ряде случаев она блокировала не только нежелательные, но и необходимые в образовательном процессе ресурсы (библиотеки языков программирования, обновление для интерактивных панелей учебных классов, видеохостинги и т. д.).

Проверка также показала, что при оказании услуг связи не были предусмотрены административно-хозяйственные потребности образовательных организаций — видеонаблюдение, видео-конференц-связь, организация защищенного взаимодействия с Федеральным казначейством. В результате школам приходилось заключать договоры с альтернативными операторами связи.

В ряде случаев услуги связи были оказаны школам, которые ими не пользовались либо вообще не вели образовательную деятельность.

Об итогах проверки Счетная палата проинформировала Президента и направила представление Минцифры с требованием принять меры.