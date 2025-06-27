За нелегальную торговлю сигаретами предлагают ликвидировать бизнес

В 2024 году зафиксировали рост числа нарушений в табачной рознице. 96% из них приходятся на ИП.

Бизнес, нелегально торгующий табачной и никотинсодержащей продукцией, предлагают ликвидировать. Такие рекомендации подготовили Экспертный совет по обелению экономики при Госдуме и Общественная потребительская инициатива при участии ассоциации «Антиконтрафакт».

Ликвидировать хотят предпринимателей за отказ регистрироваться в системе маркировки.

В рекомендациях сообщается о росте нарушений, связанных с нелегальной торговлей табаком. Еще в 2022 году было выдано 692 предостережения, а в 2024-м их стало уже более 4,1 тыс. Также растет число случаев, когда ИП при розничной торговле табаком нарушают порядок применения контрольно-кассовой техники.

«Когда 96% нарушений в табачной рознице приходится на индивидуальных предпринимателей, это сигнал не для ужесточения запретов, а для системной работы с малым бизнесом», — сказал глава Экспертного совета и зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

Он считает, что нужно создать цифровую экосистему, где соблюдать требования будет проще, чем их нарушать. Автоматизация контроля через ГИС МТ, интеграция с банковскими системами, упрощение регистрационных процедур — это инструменты поддержки добросовестных предпринимателей.

«Исследование четко показывает, что уход от ККТ напрямую связан с торговлей немаркированной продукцией. Это означает, что потребители покупают товары неизвестного происхождения, которые могут нанести вред здоровью, а государство лишается налоговых поступлений», — добавил руководитель ОПИ Олег Павлов.

По его мнению, ограничения на проверки и применение санкций препятствуют исполнению уже принятых законов о маркировке и кассовых аппаратах.