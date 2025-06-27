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Сальдо ЕНС

Налоговики: резервы на ЕНС бывают двух видов

Средства из резерва можно вернуть на единый налоговый счет, оправив заявление. Если появится долг, деньги из резерва отправят на его погашение.

Зарезервированная сумма на ЕНС – это денежные средства, зачтенные в счет исполнения предстоящей обязанности, напоминает региональное УФНС.

Чтобы зарезервировать сумму уплаты в счет будущих налогов нужно подать уведомление о рассчитанных суммах. Это нужно для распределения ЕНП по платежам с авансовой системой расчетов — по которым декларация приходит позже, чем срок уплаты налога.

Резервы делятся на два вида в зависимости от способа их формирования: 

Основание для резерва в счет уплаты предстоящих платежей

Кто формирует

Особенности

Заявление плательщика

Налогоплательщик

Налогоплательщик вправе распорядиться положительным сальдо ЕНС, направив через личный кабинет или по ТКС заявление о зачете в счет предстоящей обязанности. Указанный резерв можно отменить в любой момент, вернув сумму денег на ЕНС. Для этого нужно отправить заявление об отмене зачета.

Уведомление или расчет

Налоговая

Если налогоплательщик досрочно представил РСВ или уведомление о суммах НДФЛ и взносов, и у него есть достаточный остаток на ЕНС, то необходимая сумма, не дожидаясь срока уплаты, будет зачтена в счет предстоящих платежей. 

Идентичное правило действует и при формировании сводного налогового уведомления: положительный остаток на ЕНС резервируется налоговым органом для уплаты предстоящих платежей.

Для всех резервов действует общее правило: как только появляется задолженность, сумма долга изымается из резерва для его погашения.

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Автор

Михаил Жуховицкий
НДС

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