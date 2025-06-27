В России разработан стандарт качества цифровой трансформации

Роскачество выделило шесть этапов цифровой трансформации. Бизнес может оценить свою готовности к трансформации, разработать шаги развития.

Роскачество совместно с АНО «Цифровая экономика» и Минцифры разработали стандарт качества цифровой трансформации. В документе определили основные принципы, понятия, подходы и ожидаемые результаты компаний при реализации цифровой трансформации.

Цифровая трансформация включает в себя интеграцию цифровых технологий во все аспекты бизнеса, что приводит к значительным изменениям в бизнес-моделях, операциях и продуктах, пишет Роскачество.

Целевой аудиторией стандарта ведомство называет малый и средний бизнес. Но его положения применимы ко всем предприятиям вне зависимости от их устройства, назначения и направления деятельности.

Стандарт выделяет шесть основных этапов цифровой трансформации:

оценка и анализ текущего состояния;

стратегическое планирование;

определение ключевых ресурсов;

реализация запланированных мер;

оценка полученных результатов;

улучшение.

Также в документе закрепили подходы по работе с командой и ее лидерами. Стандарт содержит целый ряд подробных рекомендаций по разработке кадровой политики, отвечающей интересам эффективной цифровой трансформации.

Методологическую основу стандарта составляют общепринятые международные модели управления бизнесом: PDCA, TOGAF, Модель Закмана.

В документе использованы нормативные ссылки на ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества — Требования» и ГОСТ Р ИСО и МЭК 27001 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования».

К стандарту прилагается методика самооценки качества цифровой трансформации для организаций. Руководители смогут определить текущий уровень готовности к цифровой трансформации, выявить области для улучшения и разработать шаги для дальнейшего развития.