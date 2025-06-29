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Киберполиция МВД рассказала про безопасный режим в мессенджере Max: подойдет не всем

Для использования российского мессенджера Max в безопасном режиме можно использовать три основные опции.

Безопасный режим в мессенджере Max включает:

Опция

Как работает

Ограничение звонков и приглашений в чаты только контактами/знакомыми

Резко снижает риск получения спама, мошеннических звонков и сообщений (поддельные ссылки, запросы данных), приглашений в поддельные или вредоносные групповые чаты

Ограничение круга общения только доверенными лицами

Минимизирует шанс, что злоумышленник (под видом нового контакта) сможет втереться в доверие для выманивания информации, денег или распространения вредоносного ПО

ПИН-код на настройки

Предотвращает несанкционированное отключение безопасного режима, если устройство попадет в чужие руки, а также в случае временного доступа злоумышленника к телефону.

Также настройка защищает от случайного или неосознанного отключения защиты самим пользователем, особенно детьми.

Вывод МВД: к сожалению, безопасный режим не подойдет каждому пользователю.

Но для не использующих мессенджеры в работе (например, пенсионеров или детей) такие настройки защитят от наиболее распространенных угроз.

Киберполиция также отмечает, что ни один другой мессенджер не объединяет все три функции в единый переключаемый режим.

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