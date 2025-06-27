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Импорт

Минпромторг: параллельный импорт запрещать не будут

Перечень товаров параллельного импорта сокращают, когда рынокв России насыщается отечественными продуктами.

Речи о запрете механизма параллельного импорта нет, сообщили в Минпромторге. Решения по сокращению перечня товаров параллельного импорта принимают исходя из насыщения рынка отечественными продуктами или аналогами из дружественных стран.

«Минпромторг предложил продлить механизм параллельного импорта на 2026 год, поэтому речи о его запрете не идет», — подчеркнула пресс-служба министерства.

Исключать или добавлять продукции в перечень параллельного импорта будут на основе анализа рыночной ситуации. Например, в области вычислительной техники в этом году было принято решение по исключению из списка ноутбуков и ПК HP и Fujitsu.

Сейчас изучается решение по исключению серверного оборудования из перечня параллельного импорта, добавили в Минпромторге.

Ведомство считает, что параллельный импорт нужно продлить на 2026 год.

Автор

Михаил Жуховицкий
НДС

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