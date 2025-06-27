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АУСН

С 6 июля 2025 года в ЛНР вводится АУСН

УФНС по Луганской народной республике сообщило о введении в действие на территории региона специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

На пленарном заседании Народного Совета ЛНР 6 июня 2025 года принят закон о введении в регионе АвтоУСН. Он вступит в силу с 6 июля 2025.

Согласно ст. 11 Федерального закона № 17-ФЗ ставка налога при объекте «доходы» — 8%, «доходы минус расходы» — 20%. А минимальный налог — 3 процента.

УФНС называет основные преимущества АвтоУСН:

  • упрощение, а в большинстве случаев отмена налоговой отчетности и отчетности в СФР;

  • не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения их форматов;

  • доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете;

  • налог рассчитывается автоматически налоговым органом;

  • часть функций налоговых агентов по НДФЛ передана банкам.

АвтоУСН не совмещается с иными режимами налогообложения.

Уведомление о переходе на АУСН можно подать через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченную кредитную организацию.

Автор

Михаил Жуховицкий
НДС

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные

Бумажный НДС отжил свой век. Если кто надеется как-то проскочить — зря. Не важно, насколько красивой будет компания, у которой вы купите его. Все это — просто возможность заработать на вас в моменте 2-5%. А потом вы будете платить повторно.

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные
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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    интересно - как отреагировали жители только что ставшие "дорогими россиянами" и узнавшими, что в новой для них стране есть такое ?

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