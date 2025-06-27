С 6 июля 2025 года в ЛНР вводится АУСН

УФНС по Луганской народной республике сообщило о введении в действие на территории региона специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

На пленарном заседании Народного Совета ЛНР 6 июня 2025 года принят закон о введении в регионе АвтоУСН. Он вступит в силу с 6 июля 2025.

Согласно ст. 11 Федерального закона № 17-ФЗ ставка налога при объекте «доходы» — 8%, «доходы минус расходы» — 20%. А минимальный налог — 3 процента.

УФНС называет основные преимущества АвтоУСН:

упрощение, а в большинстве случаев отмена налоговой отчетности и отчетности в СФР;

не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения их форматов;

доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете;

налог рассчитывается автоматически налоговым органом;

часть функций налоговых агентов по НДФЛ передана банкам.

АвтоУСН не совмещается с иными режимами налогообложения.

Уведомление о переходе на АУСН можно подать через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченную кредитную организацию.