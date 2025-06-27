С 6 июля 2025 года в ЛНР вводится АУСН
На пленарном заседании Народного Совета ЛНР 6 июня 2025 года принят закон о введении в регионе АвтоУСН. Он вступит в силу с 6 июля 2025.
Согласно ст. 11 Федерального закона № 17-ФЗ ставка налога при объекте «доходы» — 8%, «доходы минус расходы» — 20%. А минимальный налог — 3 процента.
УФНС называет основные преимущества АвтоУСН:
упрощение, а в большинстве случаев отмена налоговой отчетности и отчетности в СФР;
не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения их форматов;
доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете;
налог рассчитывается автоматически налоговым органом;
часть функций налоговых агентов по НДФЛ передана банкам.
АвтоУСН не совмещается с иными режимами налогообложения.
Уведомление о переходе на АУСН можно подать через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченную кредитную организацию.
Комментарии1
интересно - как отреагировали жители только что ставшие "дорогими россиянами" и узнавшими, что в новой для них стране есть такое ?