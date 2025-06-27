После уточненки из-за неверного ОКТМО в УСН-декларации доначислят налог

Из-за ошибки в ОКТМО платеж уходит в другой регион. Налог придется заплатить еще раз, а переплату вернут только после камеральной проверки.

Предприниматель может ошибиться при указании ОКТМО в декларации по УСН – например, если недавно переехал в другой регион. Для исправления ошибки нужно подать уточненную декларацию.

В такой ситуации налоговики доначислят налоги, а предыдущие начисления по первоначальной декларации сторнируют только после камеральной проверки, то есть через 3 месяца. Так что долг придется уплатить.

«К сожалению, сейчас происходит задвоение налога по уточненкам, если они уменьшают налог по сравнению с первоначальной декларацией. И уберется оно только по окончании камеральной проверки. Инспектор может закончить ее ранее, чем через 3 месяца, но не обязан это делать», — отмечает эксперт в сервисе Клерк.Консультации.

Чаще всего налоговая не успевает снять со счетов долг по такому задвоенному начислению.

Ошибка в ОКТМО – серьезная, так как из-за неправильного кода налог уходит не в тот регион.

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