У операторов связи с судимостью могут отобрать лицензии
Минцифры предлагает запретить выдавать и отозвать ранее выданные лицензии на услуги связи ИП и юрлицам, если у ИП или топ-менеджера, владельца или бенефициара компании есть непогашенная судимость за экономические преступления или преступления против госвласти.
Такие изменения предусмотрены в законопроекте, опубликованном на портале проектов НПА.
Представитель Минцифры рассказал, что такая мера нужна для борьбы с отмыванием денег. Отсутствие судимости будет проверять Роскомнадзор. Если обнаружат нарушения, оператору дадут время на увольнение лиц с судимостью. Аннулировать лицензию будут в судебном порядке по иску Роскомнадзора.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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