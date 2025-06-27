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Лицензирование

У операторов связи с судимостью могут отобрать лицензии

Запрет на выдачу лицензий затронет случаи, когда у ИП или руководителя компании есть непогашенная судимость за экономические преступления или преступления против государственной власти.

Минцифры предлагает запретить выдавать и отозвать ранее выданные лицензии на услуги связи ИП и юрлицам, если у ИП или топ-менеджера, владельца или бенефициара компании есть непогашенная судимость за экономические преступления или преступления против госвласти.

Такие изменения предусмотрены в законопроекте, опубликованном на портале проектов НПА.

Представитель Минцифры рассказал, что такая мера нужна для борьбы с отмыванием денег. Отсутствие судимости будет проверять Роскомнадзор. Если обнаружат нарушения, оператору дадут время на увольнение лиц с судимостью. Аннулировать лицензию будут в судебном порядке по иску Роскомнадзора.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Автор

Михаил Жуховицкий
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