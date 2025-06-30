СФР рассказал, где можно узнать регистрационный номер страхователя

Соцфонд сообщает номер в уведомлении после регистрации. Если оно затерялось – номер можно узнать.

Регистрационный номер страхователя — это 10-значный номер, который Соцфонд присваивает компаниям и ИП, когда они регистрируются в качестве страхователя.

СФР присылает его в уведомлении, которое направляет страхователю после регистрации.

Самостоятельно узнать свой номер можно: