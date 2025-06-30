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Отчетность в СФР

СФР рассказал, где можно узнать регистрационный номер страхователя

Соцфонд сообщает номер в уведомлении после регистрации. Если оно затерялось – номер можно узнать.

Регистрационный номер страхователя — это 10-значный номер, который Соцфонд присваивает компаниям и ИП, когда они регистрируются в качестве страхователя.

СФР присылает его в уведомлении, которое направляет страхователю после регистрации.

Самостоятельно узнать свой номер можно:

  • через ИНН и КПП в онлайн-сервисе СФР;

  • в личном кабинете страхователя;

  • профиле страхователя на Госуслугах;

  • выписках из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

  • в отделении Соцфонда.

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