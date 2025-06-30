С 1 июля 2025 некоторым категориям повысят пенсии

Повышение коснется тех, кому исполнится 80 лет, инвалидов и опекунов нетрудоспособных иждивенцев.

С 1 июля 2025 года в некоторые категории россиян получат повышенные пенсионные выплаты и надбавки. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Повышение затронет пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность, достигли 80-летнего возраста, получили группу инвалидности или стали опекуном для нетрудоспособных иждивенцев.

Например, россияне, которым в июле исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Она составит 17 815 руб. при базовой фиксированной части в размере 8 907 руб., пояснил депутат.

«Повышение происходит автоматически, если вся информация корректно отражена в базе данных Социального фонда», — сказал Алексей Говырин.

Также начиная с июля увеличенная пенсия полагается тем гражданам, у которых в июне была установлена первая группа инвалидности.

«Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии — 17 815 рублей, независимо от возраста пенсионера», — добавил депутат.

Если у пенсионера появляются на иждивении нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет или инвалиды любой группы, — то ему дополнительно назначается ежемесячная прибавка в размере 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Работающим пенсионерам, которые завершили трудовую деятельность в июне, с июля начнется выплата пенсии в полном размере с учетом всех ранее не применявшихся индексаций. Перерасчет сделают автоматически, но он может отразиться в суммах выплат через два-три месяца.