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Маркировка товаров

С 1 июля вводится обязательная маркировка для новых групп товаров

Вступят силу постановления кабмина об обязательной маркировке бакалеи и парфюмерно-косметической продукции.

С 1 июля маркировка станет обязательной для новых групп товаров в категориях бакалеи и парфюмерно-косметической продукции.

Вступают в силу соответствующие постановления Правительства: № 1681 и № 1682.

Так, станет обязательным нанесение кодов маркировки для производителей и импортеров специй, соусов и суповых заготовок. В частности, для сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, готовых супов, бульонов или заготовок для их приготовления, уксуса и его заменителей, продуктов для приготовления соусов и готовых соусов.

Также с 1 июля нужно обязательно наносить коды маркировки на средства для волос – например, шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья.

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