С 1 июля вводится обязательная маркировка для новых групп товаров
Вступят силу постановления кабмина об обязательной маркировке бакалеи и парфюмерно-косметической продукции.
С 1 июля маркировка станет обязательной для новых групп товаров в категориях бакалеи и парфюмерно-косметической продукции.
Вступают в силу соответствующие постановления Правительства: № 1681 и № 1682.
Так, станет обязательным нанесение кодов маркировки для производителей и импортеров специй, соусов и суповых заготовок. В частности, для сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, готовых супов, бульонов или заготовок для их приготовления, уксуса и его заменителей, продуктов для приготовления соусов и готовых соусов.
Также с 1 июля нужно обязательно наносить коды маркировки на средства для волос – например, шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья.
Комментарии2
Бакалейно-парфюмерная групповуха.
партнерские отношения с государством, однако