Налоговики не будут принимать обращения через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года
В ФНС признали, что направление обращений в ведомство через операторов электронного документооборота (ЭДО) не соответствует современным стандартам цифровизации, поэтому служба постепенно откажется от него.
С 1 июля 2025 года максимальный объем файлов, которые можно отправить через операторов ЭДО сократится с 5 до 1 МБ. С 1 октября 2025 года прекратят использовать специальные приложения для такого обмены документами, а с 1 ноября 2025 года перестанут принимать обращения налогоплательщиков с помощью операторов ЭДО.
«При этом другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам через операторов ЭДО, сохранятся <…> Переход на единые цифровые решения обеспечит удобство работы через единую точку входа, прозрачность контроля сроков рассмотрения», — сказано на сайте ФНС.
Уже сейчас налогоплательщики могут обратиться в ФНС с помощью федеральной информационной системы «Платформа обратной связи» ЕПГУ, в личном кабинете на сайте ведомства, а также через другие цифровые сервисы. Причем обращения можно направить как по утвержденным форматам, так и в свободной форме.
Комментарии6
Называется приплыли...
Кто-нибудь когда-нибудь пользовался вот этим: «Платформа обратной связи» ЕПГУ? и какие "другие цифровые сервисы" имеются ввиду?
Насколько я понимаю, она может быть пригодна для обращений физ. лица.
Для предприятий "удобство" работы через Госуслуги - открытое издевательство.
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А они сами знают?
А с 1 января 2026 года все МРИ ФНС забаррикадируются?
Я вообще не пойму зачем общаться с госорганами через операторов ЭДО если есть цифровая подпись? Через личные кабинеты ведомств или через госуслуги вполне можно и отчетность сдавать и на требования отвечать и нужную информацию от этих ведомств получать... А операторы ЭДО это пятое колесо в телеге ...