Налоговики не будут принимать обращения через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года

ФНС модернизирует систему приема обращений: сначала сократят максимальный размер файлов, которые можно отправить через операторов ЭДО, затем отключат приложения для такого обмена информацией.

В ФНС признали, что направление обращений в ведомство через операторов электронного документооборота (ЭДО) не соответствует современным стандартам цифровизации, поэтому служба постепенно откажется от него.

С 1 июля 2025 года максимальный объем файлов, которые можно отправить через операторов ЭДО сократится с 5 до 1 МБ. С 1 октября 2025 года прекратят использовать специальные приложения для такого обмены документами, а с 1 ноября 2025 года перестанут принимать обращения налогоплательщиков с помощью операторов ЭДО.

«При этом другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам через операторов ЭДО, сохранятся <…> Переход на единые цифровые решения обеспечит удобство работы через единую точку входа, прозрачность контроля сроков рассмотрения», — сказано на сайте ФНС.

Уже сейчас налогоплательщики могут обратиться в ФНС с помощью федеральной информационной системы «Платформа обратной связи» ЕПГУ, в личном кабинете на сайте ведомства, а также через другие цифровые сервисы. Причем обращения можно направить как по утвержденным форматам, так и в свободной форме.