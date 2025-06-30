⚡️ Итоги дня: нейросеть научили распознавать драки и оружие, в Якутии выпал снег, а мошенники стали обманывать россиян под видом автосервисов

Мошенники звонят из «автосервиса». Они связываются с мастерской под видом самого собственника машины или его близких, узнают подробности о ремонте и стоимость расходников и запчастей. Затем звонят клиенту уже от имени сотрудника сервиса и просят оперативно перевести деньги.

Аренда в московских коворкингах подорожала почти на четверть в 2025 году. Средняя ставка по итогам первого полугодия 2025 года достигла 41 тыс. рублей в месяц. Это на 24,3% выше, чем годом ранее.

Минтранс предложил создать комнаты матери и ребенка на АЗС и в придорожных кафе.

Около 40 тыс. сотрудников Сбера стали владельцами акций банка. Сейчас у Сбербанка порядка 2 млн акционеров.

На Авито выросли продажи свадебных товаров и услуг. Спрос на оформление свадеб вырос на 21%, на координацию — на 18%. Самой популярной услугой в категории организации свадеб стало оформление объемными буквами и цифрами — рост почти в полтора раза.

По данным ВЦИОМ, своей работой в целом довольны 8 из 10 россиян, а вот зарплатой на ней — только каждый второй.

В якутском поселке Тикси выпал снег. Июнь завершился снегопадом и температурой +6 градусов. С середины недели прогнозируют похолодание, по ночам — до минус 3 градусов.

В Москве выпадет 40% месячной нормы осадков, до летних значений температура поднимется в четверг, 3 июля. Осадки обрушатся не только на столичный регион, но и на Северо-Западный федеральный округ, Дальний Восток, Поволжье, юг и республики Северного Кавказа.

Apple готовит семь новых моделей очков, их запуск стартует в 2025 году.

«Дочка» МТС компания VisionLabs разработала «умного охранника» на основе искусственного интеллекта, который способен выявлять драки, оружие и пожары в местах большого скопления людей. Целевой уровень точности отработки детектора драк составил 88,7%, а детектора оружия — 83,6%.