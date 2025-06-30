Медработникам за работу в сельской местности хотят на 25% увеличить страховую пенсию

Чтобы привлечь медицинских работников на село, в Госдуме предложили увеличить специалистам страховую пенсию на 25%.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому медикам повысят фиксированные выплаты к страховым пенсиям по старости и по инвалидности. Размер увеличится на 25%.

Прибавку получат медицинские работники, которые трудились в сельской местности не менее 25 лет.

Авторы законопроекта считают, что изменения повысят привлекательность работы в сельской местности, где сейчас задействовано только 9% врачей и 34% среднего медперсонала. Статистика говорит о нехватке кадров и низкой укомплектованности штатных должностей в сельском здравоохранении.

В 2023 году дефицит кадров в сельских больницах доходил до 80%, а в городах с численностью 40-50 тыс. человек — до 60%.

«Принятие законопроекта <…> позволит, по нашему мнению, повысить привлекательность для них работы в сельской местности и внести свой вклад в решение проблемы дефицита медицинских кадров», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.